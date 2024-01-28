بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

الوكيل الاخباري - أعلنت ⁧‫مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين‬⁩ إجلاء ٤٦ مواطناً أردنياً اليوم، من أصل ٦٣ أعلنت الوزارة البدء في عملية إجلائهم من قطاع غز‬⁩ة إلى جمهورية ⁧‫مصر‬⁩ العربية الشقيقة عبر معبر ⁧‫رفح أمس‬⁩.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة بأنه ومن خلال السفارة الأردنية في مصر، تم اليوم تأمين نقل ٤١ مواطناً أردنياً من أصل ٤٦ مواطناً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت قبل قليل إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.

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وقال القضاة بأن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان. وأضاف بأن ٥ أشخاص آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة.



وقال السفير القضاة إن عدد المواطنيين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح بلغ ٧١٢ شخصاً من أصل ١١٥٣ مسجلين على قوائم الوزارة.