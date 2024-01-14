بيان صادر عن وزارة الخارجية

الوكيل الاخباري - التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم، نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، في اجتماع بحث سبل تعزيز الجهود المستهدفة إيصال المساعدات الإنسانية والغذائية الكافية والعاجلة والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.

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وأكد اللقاء على ضرورة حماية المدنيين، والالتزام بقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى ‫غزة‬.

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