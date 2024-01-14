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خطاب ناري لـ ابو عبيدة بعد 100 يوم من بدء الحرب

الأحد، 14-01-2024 07:23 م

بيان صادر عن وزارة الخارجية

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم، نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، في اجتماع بحث سبل تعزيز الجهود المستهدفة إيصال المساعدات الإنسانية والغذائية الكافية والعاجلة والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.

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وأكد اللقاء على ضرورة حماية المدنيين، والالتزام بقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى ‫غزة‬.

 

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