الحكومة تحذر الأردنيين في اليابان

الوكيل الاخباري - تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال السفارة الأردنية في طوكيو، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في اليابان، جراء الزلزال الذي ضرب محافظة إيشيكاوا وسط اليابان صباح اليوم، وإصدار السلطات اليابانية تحذيراً لاحتمال حدوث تسونامي في المحافظات الواقعة على طول ساحل بحر اليابان.



وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة عدم وجود إصابات بين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في اليابان جراء الزلازل، داعياً الأردنيين المقيمين والمتواجدين في اليابان إلى ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق، والامتثال إلى التحذيرات التي تصدرها السلطات المحلية بهذا الخصوص.



وأوضح السفير القضاة بأن السفارة الأردنية في طوكيو قامت بالتواصل مع ثلاثة مواطنين أردنيين مسجلين على قوائم السفارة ومقيمين في تلك المنطقة والاطمئنان عليهم، وطُلب منهم التواصل مع السفارة في حال وقوع أي طارئ لا قدر الله.

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