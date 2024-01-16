الثلاثاء 16-01-2024
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الثلاثاء، 16-01-2024 07:00 م

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الخارجية


الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص تهاني وتبريكات المملكة لقيادة وحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة مباشرتها ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة بأن هذا الموقع المستحق للجزائر يعكس مكانتها المرموقة على المستوى الدولي وتميز دبلوماسيتها وجهودها الدؤوبة والبارزة في دعم الأمن والسلم الدوليين والبرامج الإنسانية والتنموية حول العالم.

كما شدد السفير القضاة على دعم ووقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إنجاح جهودهم ومسؤولياتهم الدولية بما يسهم في خدمة القضايا والمصالح العربية المشتركة ويحفظ الاستقرار والأمن الدوليين.

كما أعرب السفير القضاة عن تقدير المملكة للجهود التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن على مدى العامين الماضيين خدمة للقضايا العربية والقضية الفلسطينية بشكل خاص.

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