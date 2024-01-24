الأربعاء 24-01-2024
الوكيل الاخباري
 

عائلة اردنية تتعرض لحادث سير مروع في السعودية

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الأربعاء، 24-01-2024 09:48 م

عائلة اردنية تتعرض لحادث سير مروع في السعودية

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د.سفيان القضاة إن الوزارة تتابع أوضاع عائلة أردنية تعرضت لحادث سير مؤسف في منطقة خليص في المملكة العربية السعودية، أسفر عن وفاة ابنتها الطفلة وإصابة الأب والأم وابنهم.

وأوضح السفير القضاة بأن مديرية العمليات والشؤون القنصلية ومن خلال القنصلية الأردنية في جدة تتابع مع السلطات السعودية المختصة، ومع المستشفى الذي نقل إليه المصابون أوضاع العائلة، كما باشرت التنسيق لنقل الجثمان والمصابين إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيدة رحمها الله، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

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