الجمعة 26-01-2024
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الجمعة، 26-01-2024 05:40 م

بيان صادر عن وزارة المالية

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الوكيل الاخباري - ارتفع إجمالي الدين العام إلى 41.582 مليار دينار بما فيه الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي، ليشكل ما نسبته 114.8%من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن الحكومة اقترضت ما قيمته 3.093 مليارات دينار خلال أول أحد عشر شهرا من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الوزارة أن حجم الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 8.891 مليارات دينار حتى نهاية شهر تشرين الثاني العام الماضي.

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