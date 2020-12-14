بيان من الأمن حول صخرة ذيبان

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ، العقيد عامر السرطاوي ، ان بلاغا ورد اليوم لمديرية شرطة محافظة مأدبا بقيام اشخاص مجهولين بالاعتداء وتحطيم اجزاء من صخرة ذيبان والتي تُعد مقصداً سياحياً في المنطقة .



واضاف السرطاوي في بيان وصل " الوكيل الإخباري"، الإثنين ، انه تم تشكيل فريق تحقيق خاص لمتابعة تلك الحادثة وبالتنسيق مع ذوي الاختصاص للوقوف على ملابساتها والقاء القبض على " الأشخاص المخربين" واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهـم.

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