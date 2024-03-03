بيان من الضمان حول رواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل

الوكيل الإخباري -

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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (133) راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل خلال العام الماضي 2023 ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الوفاة الإصابية حتى 31/12/2023 إلى 4075 راتباً تقاعدياً.وأوضحت المؤسسة بأن أهم ما يميّز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.وبينت المؤسسة أنه إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المصاب يخصص راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل ويوزع على الورثة المستحقين بنسبة 75% من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار، ويخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه، كما يُصرف لهم بدل نفقات جنازة بقيمة 700 دينار.