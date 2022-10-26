بيان من جامعة الزرقاء حول انقلاب حافلة الطلاب - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أصدرت جامعة الزرقاء، اليوم الأربعاء بيانا حول حادث انقلاب حافلة الطلاب.

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وتاليا نص البيان:



يتابع رئيس جامعة الزرقاء الاستاذ الدكتور نضال الرمحي مجريات الحادث المؤسف والمؤلم الذي أدى إلى انزلاق إحدى حافلات الجامعة المخصصة لنقل الطلبة ظهر اليوم الاربعاء.



واطمأن رئيس الجامعة، يرافقه نواب الرئيس وعميد شؤون الطلبة وعمداء كليات التمريض والصيدلة والعلوم الطبية المساندة، على حالة الطلبة المصابين في موقع الحادث ورافقوهم الى المستشفيات التي تم نقلهم اليها، متمنيا الشفاء العاجل لابنائنا الطلبة الذين اصيبوا في حادث الحافلة المؤلم.



وشدد الرمحي على أن ادارة الجامعة تتابع حالة الطلبة المصابين في المستشفيات التي تم إسعافهم اليها.



أسرة جامعة الزرقاء تدعو الله العلي القدير أن يمن بالسلامة والشفاء العاجل على المصابين في الحادث المؤلم.