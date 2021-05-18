الثلاثاء 18-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قطر تبدأ بحجز مواعيد لتلقيح الأطفال ضد كورونا

استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن بالخليل

بيان هام صادر عن وزارة الصحة

تعميم من الهواري لموظفي الصحة - وثيقة

بوتين: لقاح رابع ضد كورونا سيتم طرحه في روسيا قريبا

4 اتفاقيات دولية بين الاردن واوكرانيا تدخل حيز التنفيذ

بلعاوي يرجح إجازة لقاح فايزر للأطفال من سن 12 إلى 15 عاما في المملكة

مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير السياحية

المؤبد لفاقئ عيني زوجته في جرش

قائد المستشفى الميداني بغزة لـ برنامج الوكيل : نقدم خدماتنا لكل المحتاجين على مدار الساعة

الثلاثاء، 18-05-2021 12:01 م

بيان هام صادر عن وزارة الصحة

1621328044012


الوكيل الإخباري- اكدت وزارة الصحة ان مجموع المراجعين الذين تلقوا الخدمات الصحية في اقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها اثناء عيد الفطر بلغ 34699.

اضافة اعلان

واوضح تقرير صادر عن مديرية إدارة الازمات في الوزارة اليوم الثلاثاء، ان مراجعي اقسام الاسعاف والطوارئ بلغ 28787 مراجعا في مختلف المواقع الصحية التابعة للوزارة في المحافظات، وبلغ عدد الادخالات في المستشفيات 1648 مريضا، وتم اجراء اكثر من 129 عملية جراحية.


واشارت الوزارة في بيانها، الى ان تقديم خدمات غسيل الكلى للمرضى في المراكز المخصصة لم تتوقف، حيث بلغت عدد جلسات مرضى غسيل الكلى 1158 جلسة.


كما تعاملت الكوادر الطبية في اقسام الطوارئ مع 364 حادث سير و19حالة اختناق واعراض اخرى احتاجت لتلقي الخدمات الطبية اللازمة خلال العيد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
صحة

تعميم من الهواري لموظفي الصحة - وثيقة

283436

4 اتفاقيات دولية بين الاردن واوكرانيا تدخل حيز التنفيذ

مطعوم

بلعاوي يرجح إجازة لقاح فايزر للأطفال من سن 12 إلى 15 عاما في المملكة

مطعم

مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير السياحية

محكمة

المؤبد لفاقئ عيني زوجته في جرش

سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني-%28أرشيفية%29

دفاع مدني العقبة يجري عملية ولادة داخل أحد المنازل

أخبار متعلقة
640ceca9-307a-45e1-b947-c4e25d1d3d10

الصحة : يجب اجراء فحص كورونا فوراً في حال مخالطة شخص مصاب أو ظهور الاعراض

وزارة الصحة

الصحة : 128 ألف شخص تلقى جرعتي اللقاح ضد كورونا في المملكة

3202116234931673288638

زريقات : التطعيم ضد كورونا هو الطريق الوحيد لفتح القطاعات

1647601-662366775

الغذاء والدواء: لا بلاغات بتجلطات دموية بعد تلقي لقاح استرازينكا

48c6bb1e-b59d-4f28-be80-1ac46f26614e

وزارة الصحة : تحسن واضح على الحالة الوبائية في المملكة

4202110163910299590527

وزير الصحة لـ الوكيل : تلقي لقاحات كورونا وقت الحظر الشامل غير وارد حالياً