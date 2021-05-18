بيان هام صادر عن وزارة الصحة

الوكيل الإخباري- اكدت وزارة الصحة ان مجموع المراجعين الذين تلقوا الخدمات الصحية في اقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها اثناء عيد الفطر بلغ 34699.

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واوضح تقرير صادر عن مديرية إدارة الازمات في الوزارة اليوم الثلاثاء، ان مراجعي اقسام الاسعاف والطوارئ بلغ 28787 مراجعا في مختلف المواقع الصحية التابعة للوزارة في المحافظات، وبلغ عدد الادخالات في المستشفيات 1648 مريضا، وتم اجراء اكثر من 129 عملية جراحية.



واشارت الوزارة في بيانها، الى ان تقديم خدمات غسيل الكلى للمرضى في المراكز المخصصة لم تتوقف، حيث بلغت عدد جلسات مرضى غسيل الكلى 1158 جلسة.



كما تعاملت الكوادر الطبية في اقسام الطوارئ مع 364 حادث سير و19حالة اختناق واعراض اخرى احتاجت لتلقي الخدمات الطبية اللازمة خلال العيد.