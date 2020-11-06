بيان هام من وزارة المياه للمواطنين

الوكيل الاخباري - أكد وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان، ان الوزارة ستعمل على توفير وشراء المزيد من الحفارات الحديثة من خلال شركات الحفر العاملة في القطاع الخاص لضمان سرعة تجهيز الآبار للبدء بالمشاريع الزراعية المستهدفة بالوقت المناسب.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، قال سعيدان خلال تفقده يوم أمس الخميس، سير أعمال مشروع حفر الآبار بمنطقة المدورة، ان المشروع يهدف لتمكين المجتمع المحلي بمحافظة معان لتحسين المستوى المعيشي للأسر والنهوض بالواقع التنموي بهذه المنطقة لتعزيز الإنتاج الغذائي في المملكة.



واكد ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاسراع في إنجاز عملية الحفر، ضمن المواصفات المطلوبة، من خلال تأمين كادر إضافي على مدار الساعة، وتذليل العقبات التي تواجه عملية حفر الابار، وضرورة توفير كافة المستلزمات ضمن خطة عمل واضحة المعالم.



واطلع سعيدان على سير العمل باستخدام طريقة الحفر بالهواء واستخدام سائل الفوم والبنتونيت، وعلى العقبات التي تواجه تنفيذ الاعمال المطلوبة.



وزار وزير المياه مشاريع البشائر الزراعية ومشاريع الحق الزراعية لزراعة البطاطا والذرة العلفية والاعلاف، وهي من المشاريع الزراعية الريادية والتي من المتوقع أن تساهم بتوفير فرص عمل جديدة للشباب بمناطق البادية الجنوبية، بالاضافه الى دعم الإستراتيجية الوطنية للزراعة والمساهمة في تأمين الاحتياجات المحلية من المنتجات الزراعية من خلال إدخال مشاريع إنتاجية وعلى مستويات إقليمية وعالمية.



وشدد سعيدان على ان الكفاءات الوطنية المحلية قادرة على احداث فرق كبير بمثل هذه المشاريع ضمن الاستراتيجية الوطنية لدعم الزراعة في كل مناطق الاردن، مؤكدا عزم الحكومة وبتوجيهات ملكية على توفير مصادر مائية جديدة لزراعة المزيد من الاراضي وتنميتها بالشراكة مع الاهالي في مناطق وادي عربة والمدورة وغيرها من المناطق، بما يخفض ميزان المستوردات الزراعية.



--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





