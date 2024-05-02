الأردن يشارك باجتماعات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

الوكيل الإخباري - شاركت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، مؤخرا في الاجتماع السابع والعشرين لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، والاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية، في مدينة إسطنبول التركية بمشاركة 13 دولة من الدول الإسلامية الأعضاء في المجلس.

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وأكدت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزّهير، حرص الأردن على دعم العمل الإسلامي المشترك والمساهمة الفعالة في الجهود الدولية والإقليمية الداعمة لركائز منظومة البنية التحتية للجودة بما يسهم في مواءمة المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية وطرق تقييم المطابقة مع نظيراتها الدولية والإقليمية وتسهيل التبادل التجاري وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.



وقالت الزهير إن المؤسسة تحرص على تمثيل المملكة بشكل فاعل في المحافل الدولية والإقليمية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جوانب البنية التحتية الوطنية للجودة.



وأشارت إلى أن المملكة عضو في مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ومجلس إدارة التقييس ورئاسة مجلس إدارة الاعتماد للدورة 2022-2024.



وناقش المجتمعون إنجازات المعهد وأعمال اللجان الفنية ومراجعة الخطة الاستراتيجية للمعهد والخطط التنفيذية للمرحلة القادمة، واعتمدوا التقرير السنوي للمعهد لعام 2023، واستعرضوا تقارير مجالس المعهد الثلاثة، وهي مجلس إدارة التقييس ومجلس الاعتماد ومجلس المقاييس، وتقارير اللجان الدائمة في المعهد، وهي اللجنة الاستراتيجية ولجنة المالية ولجنة الحوكمة.