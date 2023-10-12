بيان وتحذير عاجل صادر عن وزارة الداخلية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت وزارة الداخلية ، اليوم الخميس ، ان الدعوة للتجمهر والتظاهر في مناطق الأغوار والحدود أمر غير مسموح به وستقوم الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة التدابير لمنع ذلك حرصا على سلامة المواطنين .



واضافت ان الوزارة تراعي كافة مسؤولياتنا لضمان حق التعبير في كافة مناطق المملكة دون المساس بالممتلكات العامة وأمن الوطن وسلامة حدوده .



ويأتي تصريح الداخلية ردا على الدعوات التي انطلقت للتظاهر في مناطق الأغوار والحدود يوم غد الجمعة .

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