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الداخلية تتوعد: ‏حملات أمنية واسعة وعقوبات بحق هذه الفئة

الثلاثاء، 19-09-2023 09:15 ص

الداخلية تتوعد: ‏حملات أمنية واسعة وعقوبات بحق هذه الفئة

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الداخلية، خطورة بيع ‏المحروقات في الشوارع وعلى جوانب الطرق، لما لذلك ‏من نتائج سلبية على متطلبات السلامة ‏العامة.

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وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه المحروقات التي يتم بيعها بهذه الطريقة غير خاضعة ‏للفحوصات اللازمة، ما قد يؤدي إلى الإضرار بمحركات ‏مركبات المواطنين، ولاسيما بعد أن تأكد قيام البعض ‏بخلط هذه المواد وبيعها في سبيل تحقيق أكبر ‏مكسب مادي ممكن.‏


‏وأكدت الوزارة، أنه سيصار إلى تنفيذ ‏حملات أمنية واسعة على الأشخاص الذين يقومون ‏ببيع هذه المواد بشكل مخالف للتشريعات النافذة ‏ويعرضون حياة المواطنين للخطر، وسيصار إلى اتخاذ ‏أشد الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المخالفين.


 




 

 


 

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