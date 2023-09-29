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الجمعة، 29-09-2023 09:50 م

تصريح صادر عن القوات المسلحة

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الوكيل الإخباري - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية مساء اليوم الجمعة، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل لشخصين.

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة اجتياز الحدود من قبل شخصين من جنسية عربية بطريقة غير مشروعة من الأراضي الأردنية إلى الأراضي العراقية".


وأضاف المصدر أنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

 




 

 


 

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