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الخميس، 21-09-2023 12:45 م

بتوجيهات ملكية سامية .. ايعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة

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الوكيل الاخباري - اوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي خلال زيارته إلى مديرية أمن الحدود بإنفاذ التوجيهات الملكية السامية لحماية المملكة من أية تهديدات مستقبلية تمس أمن الوطن والمواطن .

ودعا الحنيطي إلى توظيف التكنولوجيا في عمل القوات المسلحة من خلال المنظومات التقنية الأمنية التي تسهم في مواجهة التهديدات مشدداً على ضرورة الاقتصاد بالجهد والموارد البشرية وبما يخدم منظومة أمن الحدود لمنع عمليات التسلل والتهريب.

وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى أن إدخال كاميرات المراقبة المتطورة والطائرات المسيرة وغيرها من منظومات تقنية أمنية ساهم في مواجهة التهديدات والاقتصاد بالجهد والموارد البشرية في حماية حدود المملكة .

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