تأجيل اجتماع الهيئة العامة لتجارة إربد لغياب النصاب

الوكيل الاخباري - قرر مجلس إدارة غرفة تجارة إربد دعوة الهيئة العامة للاجتماع في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، لمناقشة التقريرين المالي والإداري قبل إجراء انتخابات مجلس إدارة جديدة، والمقررة في الثالث من شهر كانون الأول المقبل.



وأعلن أمين سر الغرفة، أحمد بني هاني، في الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء للهيئة العامة، برئاسة رئيس الغرفة محمد الشوحة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة عدم توفر النصاب القانوني للهيئة العامة المقرر اليوم، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سيعقد بمن حضر من أعضاء الهيئة العامة.

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