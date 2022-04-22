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الجمعة، 22-04-2022 04:14 م

تأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، تأجيل اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعدم اكتمال النصاب القانوني.

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وكان المجلس قد دعا أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الى اجتماع اليوم الجمعة، لمناقشة التقريرين المالي والإداري عن عام 2021 .

 

وأكد المجلس في بيان صادر عنه، أنه ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة المقبل الموافق 29 / 4 / 2022 عند الساعة العاشرة صباحا في مقر النقابة بمن حضر، لمناقشة التقريرين المالي والإداري وتصديق الحسابات الختامية عن عام 2021 وإقرار الموازنة التقديرية لعام 2022.

 




 

 


 

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