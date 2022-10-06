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الخميس، 06-10-2022 07:48 ص

تثبيت التوقيت الصيفي يتصدر تويتر في الاردن

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
تصدر التوقيت الصيفي منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان قرار توحيد التوقيت الصيفي طيلة العام في الأردن أمس.

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وغرد عدد كبير من المواطنين مع #التوقيت_الصيفي عبر تويتر بحسب رصد "الوكيل الإخباري" قائلين إن القرار سيخلق حالة من الفوضى والإرباك للحياة العامة والتأثير بشكل سلبي على حياة المواطن خاصة طلبة المدارس و الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.


وأضاف بعضهم أن توحيد التوقيت الصيفي في فصل الشتاء قد يزيد من فرصة وقوع الحوادث والجرائم في الأردن .


وأطلق نشطاء #نعم_للتوقيت_الشتوي #لا_للتوقيت_الصيفي وذلك اعتراضاً على القرار داعين الحكومة للتراجع عن قرار توحيد التوقيت . 


وتطرق بعض النشطاء إلى ظاهرة الكلاب الضالة وربطها مع قرار توحيد التوقيت مشيرين أن الظاهرة ستزداد بشكل أكبر في الأردن وذلك بعد أن يصل موعد شروق الشمس إلى 7:34 صباحا في شهر كانون الثاني .


ومن جهة أخرى أيد نشطاء القرار وذلك لطول النهار في فصل الشتاء وإمكانية عودة طلبة المدارس في النظام المسائي إلى منازلهم خلال النهار .


وسيكون دوام المدارس بعد قرار توحيد التوقيت الصيفي في تمام السَّاعة 8:30 صباحاً .


وكان مجلس الوزراء قرر أمس برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان، تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.

 

 


 




 

 


 

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