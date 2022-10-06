تثبيت التوقيت الصيفي يتصدر تويتر في الاردن

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

تصدر التوقيت الصيفي منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان قرار توحيد التوقيت الصيفي طيلة العام في الأردن أمس.

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وغرد عدد كبير من المواطنين مع #التوقيت_الصيفي عبر تويتر بحسب رصد "الوكيل الإخباري" قائلين إن القرار سيخلق حالة من الفوضى والإرباك للحياة العامة والتأثير بشكل سلبي على حياة المواطن خاصة طلبة المدارس و الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.



وأضاف بعضهم أن توحيد التوقيت الصيفي في فصل الشتاء قد يزيد من فرصة وقوع الحوادث والجرائم في الأردن .



وأطلق نشطاء #نعم_للتوقيت_الشتوي #لا_للتوقيت_الصيفي وذلك اعتراضاً على القرار داعين الحكومة للتراجع عن قرار توحيد التوقيت .



وتطرق بعض النشطاء إلى ظاهرة الكلاب الضالة وربطها مع قرار توحيد التوقيت مشيرين أن الظاهرة ستزداد بشكل أكبر في الأردن وذلك بعد أن يصل موعد شروق الشمس إلى 7:34 صباحا في شهر كانون الثاني .



ومن جهة أخرى أيد نشطاء القرار وذلك لطول النهار في فصل الشتاء وإمكانية عودة طلبة المدارس في النظام المسائي إلى منازلهم خلال النهار .



وسيكون دوام المدارس بعد قرار توحيد التوقيت الصيفي في تمام السَّاعة 8:30 صباحاً .



وكان مجلس الوزراء قرر أمس برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان، تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.



نرجوا إعادة النظر في هاذا القرار الخاطئ! قرار الحكومة تثبيت #التوقيت_الصيفي على مدار العام هو خلق حالة من الفوضى والارباك للحياة العامة والتأثير بشكل سلبي على حياة المواطن خاصة طلاب المدارس الذي يبدأ دوامهم من الساعه الثامنه صباحا وحتي الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاصنرجوا إعادة النظر في هاذا القرار الخاطئ! October 5, 2022





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