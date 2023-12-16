السبت 16-12-2023
الوكيل الاخباري
 

سرايا القدس: قصفنا حشودا لجيش الاحتلال بجحر الديك

104 مليون دينار مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية للموسم الشتوي

صافرات الإنذار تدوي في سديروت وبلدات أخرى بغلاف غزة

فيديو - تشييع جثمان المصور سامر أبو دقة

انخفاض ليرة الذهب 3 دنانير بالاردن اليوم

صحة غزة: 12 طفلا محتجزون داخل حضانات مستشفى كمال عدوان

14 شهيدا بقصف منازل عدة بجباليا

صفارات الإنذار تدوي بغلاف غزة

انخفاض ملموس على سعر غرام الذهب 21 محلياً اليوم

​وسم "خمس ساعات" يتصدر الترند في الأردن

عاجل

14 شهيدا بقصف منازل عدة بجباليا

السبت، 16-12-2023 10:53 ص

تجارة الأردن تدعو لتدريب خريجي تكنولوجيا المعلومات قبل سنة من التخرج

ما-هو-تخصص-تكنولوجيا-المعلومات-والاتصالات


الوكيل الإخباري - دعا ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إلى العمل على تدريب خريجي تكنولوجيا المعلومات الجامعيين قبل سنة من التخرج.

اضافة اعلان


وقال المهندس الرواجبة، في بيان اليوم السبت، إن تدريب الخريجين قبل تخرجهم بسنة سيسهم في الاسراع بتأهيلهم لدخول سوق العمل وإكسابهم خبرات تمكنهم من الوصول السهل للوظائف وفرص التشغيل في سوق العمل محليا أو خارجيا.


واضاف أن انخراط طلبة تخصص تكنولوجيا المعلومات بمختلف التخصصات بالجامعات الأردنية في التدريب لدى الشركات العاملة بالقطاع سيساعد على توفير دخل مالي للطالب وتخفيف العبء عن أسرته، بالاضافة لفرص تشغيل بعد التخرج مباشرة.


وبين أن هذه الآلية يمكن تطبيقها من خلال برنامج تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والذي يقدم الدعم لتدريب الخريجين لدى شركات القطاع الخاص.


وأشار إلى أن الشركات العاملة بالقطاع والتي يصل عددها لنحو الف شركة، على استعداد لتنفيذ هذه الآلية وتوفير التدريب المناسب للطلبة الخريجين والتمسك بهم للعمل ضمن كوادرها، مؤكدا ان ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال توليد فرص العمل وتشغيل الشباب، وينسجم مع التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.


يذكر أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومن خلال برنامج تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تغطية 50 بالمئة من المكافآت الشهرية للمستفيدين من البرنامج لمدة 12 شهرا.


وأكد المهندس الرواجبة ضرورة التركيز على تطوير وتنمية المهارات الرقمية لدى الطلبة والخريجين في الجامعات الأردنية والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية والتي باتت متطلبًا أساسيًا والمساهمة بتحسين قطاع التعليم والتدريب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
de

104 مليون دينار مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية للموسم الشتوي

1702710188865

سعي لتنظيم سوق الأمن السيبراني في المملكة

GBaLwQuWgAAcQ-T

​وسم "خمس ساعات" يتصدر الترند في الأردن

12202310111312494263299

وزير الخارجية: إسرائيل لم تعد ملتزمة بمبدأ الأرض مقابل السلام

1

الوزير المبيضين يقدّم التعازي للجزيرة باستشهاد مصورها في غزة سامر أبو دقة

22

نقابة الصحفيين الأردنيين: الاحتلال يستهدف الصحفيين لقتل الحقيقة

أخبار متعلقة
main_image6553ba2457e1b

كندا تعرب عن قلقها إزاء إصابة أردنيين بهجوم قرب المستشفى الميداني الأردني بغزة

1700213208274

انطلاق فعاليات مؤتمر قيادات تربوية واعدة لبيئة صفية أمنة

1700159418433

الناصر: استقطاب الموارد البشرية الكفؤة أساس نجاح التحديث الإداري المنشود

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

رئيس بلدية إربد الكبرى يرفض استقبال السفيرة الأمريكية

65525919d7317

الصفدي: لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل

hAMbs9kL3aafdXP7ZP0DgF8k5bVVrHDa15bRazOl

تحويلات مرورية على شارع الأردن - صور