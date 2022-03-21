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الإثنين، 21-03-2022 05:35 م

تجارة عمان تدعو القطاع التجاري لتمكين العاملين من المشاركة بالانتخابات

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الوكيل الاخباري - دعت غرفة تجارة عمان القطاع التجاري والخدمي في العاصمة عمان إلى ضرورة قيام أصحاب الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية بتمكين موظفيهم والعاملين لديهم وإتاحة الوقت لمن يرغب منهم بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات لمجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان.

وناشدت الغرفة، في بيان اليوم الاثنين، نقابات وهيئات أصحاب الأعمال والجمعيات التجارية لحث أعضائها وتحفيزهم على المشاركة بالانتخابات يوم غد الثلاثاء، باعتبار أن الانتخابات ضرورة واستحقاق دستوري لمواصلة مسيرة البناء والتنمية وتقديم خدمات تسهم في تطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

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