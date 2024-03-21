الخميس 21-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مجلس الإفتاء يقدر زكاة الفطر للفرد في الاردن

الخارجية: إجلاء 61 مواطناً أردنياً من قطاع غزة

ولي العهد يهنئ بذكرى معركة الكرامة وعيد الأم: شكشكتني بالكرامة

تعرض سفينة لإطلاق نار بالقرب من سواحل اليمن

خبير دستوري يكشف عن فئتين سيشملهم العفو العام

بث مباشر.. مباراة الأردن والباكستان- رابط

الاحتلال يجبر النازحين بمستشفى الشفاء على التوجه جنوبا

استمرار دوام عدد من أسواق الاستهلاكية المدنية يوم غد الجمعة

واتساب يختبر ميزة جديدة .. تتعلق بالفويس نوت

تجار الكهرباء والإلكترونيات عن عيد الأم: حركة شرائية ضعيفة جداً

الخميس، 21-03-2024 11:42 ص

تجار الكهرباء والإلكترونيات عن عيد الأم: حركة شرائية ضعيفة جداً

iStock-940975636-1


الوكيل الاخباري - قال رئيس النقابة العامة لتجار الكهرباء والإلكترونيات رياض القيسي، إن الحركة الشرائية على الأدوات الكهربائية خلال موسم عيد الأم لهذا العام ضعيفة جداً. 

اضافة اعلان


وأضاف القيسي لـ " الوكيل الإخباري" أن عدم توفر السيولة مع المواطنين والتزامات شهر رمضان وعزوفهم عن الاحتفالات بالمناسبات بسبب الأحداث، كلها عوامل حدّت من انتعاش حركة شراء الأدوات الكهربائية والإقبال عليها على اختلاف المواسم في سنوات سابقة. 


ونوه الى أن العروض الحالية المُقدمة على الأدوات الكهربائية كبيرة وأن بعض التجار يعرضون بضائعهم بسعر التكلفة، موضحاً أن نسبة التخفيضات على بعض الأجهزة الكهربائية تتجاوز نسبة 30%.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الخارجية

الخارجية: إجلاء 61 مواطناً أردنياً من قطاع غزة

1 (2)

ولي العهد يهنئ بذكرى معركة الكرامة وعيد الأم: شكشكتني بالكرامة

542929

استمرار دوام عدد من أسواق الاستهلاكية المدنية يوم غد الجمعة

014111

الخصاونة: في معركة الكرامة جسّد جيشنا أيقونة الكرامة والنَّصر

الصفدي 2

وزير الخارجية يزور القاهرة للمشاركة في اجتماع عربي مع بلينكن

1711009184511

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى معركة الكرامة

أخبار متعلقة
014111

الخصاونة: في معركة الكرامة جسّد جيشنا أيقونة الكرامة والنَّصر

WhatsApp Image 2024-03-20 at 1.37.30 PM

الضمان: 437 ألف مشتركة فعّالة بالضمان حاليا