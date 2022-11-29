تجربة برلمانية رائدة في دار تربية الأحداث بالرصيفة

الوكيل الاخباري - نظمت دار تربية الأحدث بلواء الرصيفة،اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس البرلمان الطلابي للأحداث للمنتفعين من الخدمات داخل الدار.



وقال مدير مديرية التنمية الاجتماعية في الرصيفة رياض عربيات، إن هذه الانتخابات تجربة ريادية مميزة ونشاط لامنهجي يعمل على تثقيف المنتفعين من خدمات الدار ديموقراطيا ويغرس روح التنافس الحر فيما بينهم، ويدربهم على تحمل المسؤولية الأمر الذي ينعكس في تعزيز سلوكهم الإيجابي ليصبح هو المقياس في العمل.

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