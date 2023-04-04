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الثلاثاء، 04-04-2023 07:33 م

تجميد الإجراءات الخلافية بين اتحاد التأمين والصيادلة

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الوكيل الإخباري - اتفقت نقابة الصيادلة والاتحاد الأردني لشركات التأمين على تجميد جميع الإجراءات والقرارات السابقة التي أدت إلى اختلاف وجهات النظر، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء، من قبل نقابة الصيادلة والاتحاد الأردني لشركات التأمين.

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جاء ذلك خلال اجتماع مشترك برعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، جمع بين الاتحاد الأردني لشركات التأمين، ونقابة صيادلة الأردن، بحضور جميع أطراف دافعي الفاتورة العلاجية، الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية.


كما تمت الموافقة على فتح باب الحوار بين جميع دافعي الفاتورة العلاجية ونقابة صيادلة الأردن، برعاية البنك المركزي الأردني، للتوصل إلى اتفاق نهائي، فيما يتعلق بأسس التعاقد، وبسقف زمني 15/6/2023.

 




 

 


 

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