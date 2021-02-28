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تحديد أوزان الورقة الامتحانية لطلاب التوجيهي

أسعار الذهب الأحد 28/2/2021

الأحد، 28-02-2021 10:23 ص

وفق وزارة التربية

تحديد أوزان الورقة الامتحانية لطلاب التوجيهي

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وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري- قررت وزارة التربية والتعليم ، بأنه بناءً على اجتماع مجلس الامتحان الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي بما يخص الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2021 ، أن يكون وزن كل فصل دراسي للورقة الامتحانية 50% من كل مبحث. 

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وأضاف مدير إدارة الامتحانات والاختبارات علي حماد ، في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، الأحد ، بأن الورقة الامتحانية في جميع المباحث تتكون من 50 فقرة من نوع الأسئلة الموضوعية،الاختيار من متعدد،باستثناء مباحث اللغة العربية ( الثقافة المشتركة لجميع الفروع  الأكاديمية والمهنية ) واللغة الإنجليزية ( الثقافة المشتركة لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية ) والرياضيات ( لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية ) فستكون نسبة الأسئلة الموضوعية في هذه المباحث الثلاثة 65 % و 35 % من نوع الأسئلة المقالية ( الإنشائية ). 

 

وأشار حماد أنه يعفى من رسوم الامتحان الطلبة الذين سجلوا للامتحان التكميلي لعام 2020 ولم يتمكنوا من التقدم للامتحان تطبيقًا للبروتوكول الصحي الخاص بفيروس كورونا.

 

 

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