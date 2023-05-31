تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر حزيران بقيمة صفر

الوكيل الإخباري -

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قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن مجلس مفوضي الهيئة قرر في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر حزيران المقبل لعام 2023 بقيمة صفر.وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر أيار الحالي.وهنأ المهندس السعايدة الأردن قيادةً وشعباً بمناسبة زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله والآنسة رجوة آلسيف حفظهما الله ورعاهما وجمع بينهما بالخير وملأ حياتهما بالمحبة والرفاء والبنين.