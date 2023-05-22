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الإثنين، 22-05-2023 03:30 م

الطاقة: استئناف استيراد النفط العراقي للأردن ووصول 80 ألف برميل

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين، استئناف نقل النفط الخام العراقي إلى الأردن حيث تم للأن نقل 80 ألف برميل.

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وقالت مديرة مديرية النفط والغاز في الوزارة المهندسة إيمان عواد: "استناداً الى توقيع مذكرة وعقد تجهيز النفط العراقي تم استئناف نقل النفط الخام العراقي الى الأردن، وتم تحميل 422 صهريجا بالنفط الخام العراقي بكمية إجمالية بلغت 105 آلاف برميل، وصل منها الى المملكة قرابة 300 صهريج محملة بنفط كركوك العراقي وبكمية 80 ألف برميل تم تفريغها في مصفاة البترول الأردنية".


وأوضحت أن كميات النفط المستوردة من العراق تشكل نحو 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام.


 




 

 


 

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