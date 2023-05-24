وزير الطاقة: تعاون مع اسكوا لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن

الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة صالح الخرابشة، الأربعاء، أهمية التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) في تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن.

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جاء ذلك خلال لقاء الخرابشة مع مسؤولين في اللجنة الأممية، لمناقشة مشاريع تعاون مشترك وسبل تعزيزها خاصة في مجال الطاقة المتجددة وبناء القدرات، بحسب بيان لوزارة الطاقة.



وأشاد الخرابشة بالتعاون القائم بين الأردن ومنظمة (اسكوا) خاصة في مجال الطاقة، مؤكدا "أهمية هذا التعاون في تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة المتجددة وأثرها على المجتمع المحلي وتعزيز مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي".