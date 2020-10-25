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الأحد، 25-10-2020 10:51 ص

تحذير أمني هام للأردنيين

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الوكيل الإخباري- حذرت إدارة الدوريات الخارجية، في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأردنيين من خطر الانزلاق، اليوم الأحد.

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وجاء به " في بداية فصل الشتاء ومع أول قطرات للمطر تكثر الحوادث؛ فعند هطول الأمطار للمرات الأولى خلال فصل الشتاء، فإن المواد الموجوده على الطريق مثل المواد البترولية والاتربة وفتائل المطاط من الإطارات، وبسبب المياه تتحول لمادة لزجه تساعد على عملية الانزلاق بحيث يصبح السائق غير قادر على السيطرة على مركبته لعدم قدرة إطارات المركبة من التماسك مع سطح الطريق رغم استعماله للفرامل".


وأضاف "عند هطول المطر للمرات الأولى على الطريق ينبغي اتخاذ الاحتياطات التاليه للمحافظة على السلامة":


خفف السرعة وحاول التقليل من استعمال الفرامل و استعض عنها باستعمال الغيارات العكسيه.


توخى الحيطة و الحذر مع التزام اقصى المسرب الايمن.


يجب ترك مسافة أمان كافية وأكثر مما هو مطلوب في الظروف العادية.


يُفضل الوقوف على يمين الطريق حتى يبتل الشارع تماما و هكذا يتم غسل الطريق بالشكل الصحيح من الأوساخ و المواد البتروليه وهذا لا يستغرق أكثر من ربع ساعة في حالة كان هطول الأمطار جيدا.





 




 

 


 

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