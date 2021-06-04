تحذير صارم من وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين بالمملكة - بيان

الوكيل الاخباري -

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تتابع وزارة الداخلية عن كثب الدعوات لعقد تجمعات ولقاءات وبناء بيوت شعر بشكل مخالف للقانون وعلى نسق تجمعات تمت خلال الفترة القريبة الماضية، وتضمنت مخالفات للقانون ومظاهر غير مقبولة من شانها المساس بسلمنا المجتمعي ومبدا سيادة القانون الذي يحرص عليه كل الاردنيين.وان وزارة الداخلية، اذ تهيب بمواطنينا الاعزاء بان ينأوا بانفسهم عن مثل هذه الفعاليات غير القانونية وغير المصرح بها وفقا للقانون، لتعيد التاكيد على انها لن تسمح باقامة مثل هذه النشاطات، وبان اجهزتنا المعنية ستتعامل مع هذا الامر وفقا للقانون وبما يحافظ على السلم المجتمعي وامن وامان المواطنين و مبدا سيادة القانون.