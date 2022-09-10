تحذير للمواطنين بعد قرار تعديل نسبة تظليل زجاج السيارات بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اكد خبراء في مجال المركبات ان زجاج بعض المركبات يكون مظلل بنسب متفاوتة من الشركة الصانعة .ووجه الخبراء نصيحة الى المواطن الذي ينوي تظليل مركبته بنسبة 50% بعد صدور القرار بالمملكة اليوم أن تلك النسبة، ستضاف على نسبة تظليل زجاج المركبة من الشركة الصانعة، فإذا تعدت النسبة الإجمالية أكثر من 50%، يصبح المواطن مخالف.الى ذلك أكد مصدر رسمي مُطلع أنه تقرر تعديل نسبة تظليل زجاج المركبات الجانبي (النوافذ الأمامية والخلفية).وبيّن المصدر لـ "الوكيل الإخباري" أن التعديل شمل رفع نسبة التظليل من 30 -50% على النوافذ الجانبية.