تحذير من انتكاسة وبائية جديدة بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجّح استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، أن يشهد الأردن ارتفاعا في نسبة الفحوصات الايجابية خلال الأيام المقبلة .



وشدد على عدم امكانية الحكم على أن الموجة الثالثة قد انتهت بسبب تسجيل اصابات تزيد عن الألف يوميا، وتذبذب نسبة الفحوصات الايجابية، ما يجعلنا معرضين لانتكاسة وبائية بسبب التجمعات التي شهدتها المملكة مؤخرا وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية التي وصلت نسبة الالتزام بها إلى صفر في بعض الحالات، وعدم الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.

اضافة اعلان