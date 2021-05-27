تحذير من موجة كورونا ثالثة في الاردن

الوكيل الاخباري -

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حذر القائم بأعمال نقيب الأطباء، الدكتور محمد رسول الطراونة، من موجة كورونا ثالثة سيشهدها الأردن في النصف الثاني من شهر حزيران المقبل، وخاصة مع بدء الفتح التدريجي للقطاعات، مشيرا إلى أن فترة الاستقرار الوبائي من أسبوعين إلى أربعة أسابيع عادة، سيما وأن الفيروس مازال موجودا ولم ينتهِ بعد.وقال في تصريحات صحفية إن الموجة الثالثة ستكون أخف من السابقة من ناحية الاصابات والتأثير، نظرا لوجود بداية مناعة مجتمعية وزيادة أعداد الذين تم تلقيحهم مؤخرا، مشيرا إلى بعض الدول المحيطة ومنها البحرين بدأت موجة ثالثة رغم أن أعداد الحاصلين على اللقاح أعلى منه في الأردن.ولفت إلى أن العديد من دول العالم انتهت فيها الموجة الثالثة وبدأت موجة رابعة، مشيرا إلى أن أي وقاية من الموجات تحتاج أن يكون هناك 65% مناعة من خلال التطعيم أو الاصابات.