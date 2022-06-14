الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الامن العام، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي في المنطقة الممتدة من رأس النقب الى الحميمة اعتبارا من يوم السبت المقبل، وذلك للبدء بأعمال إعادة تأهيل الأجزاء المتبقية والاكثر تضرراً من الطريق الصحراوي والتي تم تحديدها.



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام والاتصال، أنه سيتم تحويل السير القادم من عمان الى العقبة من منطقة رأس النقب الى الحميمة الى يسار الطريق للعمل في يمين الطريق .



فيما سيتم الإبقاء على المسارب المتجهة من العقبة الى عمان بعدد مسربين في المنطقة من الحميمة الى دبة حانوت ومن ثم سيتم تحويل اتجاه السير الى طريق العقبة القديم بعد أن تم تأهيله بحيث يتم الخروج من التحويلة في منطقة المريغة مقابل المركز الأمني.

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ونوهت الوزارة إلى أن التحويلات المرورية ستكون بالاتجاهين في المنطقة الواقعة من رأس النقب الى المريغة لخدمة السكان المحليين في تلك المنطقة أما المنطقة الممتدة من رأس النقب الى دبة حانوت فإنها ستكون باتجاه واحد فقط وهو الاتجاه الى عمان.