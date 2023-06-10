تحويلات مرورية على طريق عمان - جرش

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن البدء بأعمال صيانة وإعادة تأهيل جزء من طريق عمان – جرش ضمن اعمال العطاء الخاص بمعالجة انزلاقات الجعيدية وذلك للسير القادم من عمان باتجاه الشمال بدءً من فتحة الالتفاف المقابلة لمحطة التنقية أسفل جسر تقاطع شارع الاردن / عين الباشا امام محطة توتال للمحروقات ولغاية جسر سلحوب و بطول ٢ كم، وذلك اعتبارًا من مساء يوم غدٍ الأحد .



وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال اليوم السبت، إنه سيتم بالتعاون مع مديرية الامن العام عن اجراء تحويلة مرورية متنقلة على الطريق اعتباراً من مساء يوم الاحد الساعة ١١:٠٠ مساءً ولغاية الساعة ٦:٠٠صباحاً ولمدة أسبوع .



وتشمل الاعمال التي سيتم تنفيذها اعمال كشط الخلطات الاسفلتية القائمة على الطريق القائم واعادة تنفيذ طبقات خلطة اسفلتية جديدة واعمال تنفيذ الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية،



وأوضحت، أنه سيتم عمل تحويلات جزئية للسير بحيث سيتم فصل الطريق الى مسربين بواسطة عناصر السلامة المرورية اللازمة والبدء بالعمل ضمن منطقة الاغلاق والإبقاء على المسرب الاخر مفتوحاً لحركة السير ، وبعد الانتهاء من تنفيذ الاعمال المطلوبة على هذا المسرب سيتم عكس التحويلة لتصبح للمسرب الاخر لحين انهاء الاعمال المطلوبة بالكامل. ونوهت الى ان هذه التحويلة المتنقلة ستكون باتجاه واحد وهو الاتجاه من عمان إلى اربد لغايات انجاز الاعمال المطلوبة بطول (٢) كم .



وذكرت ان الاعمال التي سيتم تنفيذها في هذه المرحلة تقع ضمن اعمال العطاء الخاص بمعالجة اثار الانزلاقات الحاصلة بمنطقة الجعيدية والذي يشمل ازالة الكتل الصخرية المنهارة واعادة تشكيل المنطقة على شكل بسطات واعادة انشاء الطريق ضمن المنطقة المتضررة تمهيداً لإعادة حركة السير كما كانت قبل الانهيارات.

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