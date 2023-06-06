الثلاثاء 06-06-2023
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الثلاثاء، 06-06-2023 06:54 م

مقتل تاجر مخدرات في اشتباكٍ مسلح مع قوة امنية

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات داهمت تاجرَي مخدرات أحدهما مصنف بالخطير ومطلوب على قضايا مخدرات في محافظة جرش، بعد متابعتهما وتحديد مكانهما في محافظة المفرق من قبل فرق التحقيق المختصة في الإدارة.

وبيّن أن القوة تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل المشتبه بهما، فقامت على الفور بتطبيق قواعد الاشتباك ، مما أدى إلى وفاة أحدهما وهو المصنف بالخطير، وإلقاء القبض على الآخر،  وضُبط بحوزتهما كمية من الحبوب المخدرة والحشيش وسلاح ناري ، وبوشرت التحقيقات.

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