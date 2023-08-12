السبت 12-08-2023
الوكيل الاخباري

محاسنة تدعو لأخذ احتياطات السلامة العامة خلال الظروف الجوية السائدة

العلمية الملكية تبدأ بتنفيذ مشروع الكيمياء الخضراء

وزير الداخلية : هذا ما ضبطته الأجهزة الأمنية الاردنية داخل البطيخ !

قمة أردنية مصرية فلسطينية الاثنين

زراعة المفرق تدعو المزارعين ومربي الثروة الحيوانية لتجنب موجة الحر

الفريق العربي للتعامل مع شركات الإعلام يجتمع في عمان 29 و30 آب

الشبول يكشف عن توجيه من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

رسمياً .. وزير التربية يكشف موعد اعلان نتائج التوجيهي

الفراية يكشف عن قرارات واجراءات هامة لوزارة الداخلية

بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة.. متى سيتم العمل بقانوني السير والجرائم الإلكترونية ؟

السبت، 12-08-2023 12:47 م

بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة.. متى سيتم العمل بقانوني السير والجرائم الإلكترونية ؟

الجرائم-الإلكترونية-الأردن


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على 6 مشاريع قوانين، من بينها قانوني السير والجرائم الإلكترونية، فانه من المقرر نشرهما في الجريدة الرسمية، في العدد القادم، المتوقع صدوره يوم الثلاثاء المقبل.

اضافة اعلان


ووفقاً للعرف الدستوري، فإنها هذه القوانين سوف تدخل حيز التنفيذ ويكون معمول بها بعد 30 يوماً من نشرها بالجريدة الرسمية.


ويُشدد معدل قانون السير العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح، وتشكيل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.


ويُغلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، معاكسة السير، قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قيادة مركبة لمن ليس مخولا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.


كما غلط مشروع قانون الجرائم الالكترونية العقوبات، إذ جرى منح القضاء إمكانية إصدار الحكم بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.


وجاءت العقوبة في المادة 16 المختصة بجرم اغتيال الشخصية فرض غرامة  مقدارها 20 ألف دينار أردني بعد أن كانت 50 ألف دينار أردني .

كما نصت المادة 15 على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهر أو دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر أو أعاد نشر قصدا أخبارا كاذبة في الفضاء الإلكتروني تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-08-12 at 3.12.20 PM

محاسنة تدعو لأخذ احتياطات السلامة العامة خلال الظروف الجوية السائدة

ض

العلمية الملكية تبدأ بتنفيذ مشروع الكيمياء الخضراء

7202317123132760527218

وزير الداخلية : هذا ما ضبطته الأجهزة الأمنية الاردنية داخل البطيخ !

-1

قمة أردنية مصرية فلسطينية الاثنين

64d61ab4c254f

زراعة المفرق تدعو المزارعين ومربي الثروة الحيوانية لتجنب موجة الحر

273914_16_1691835681

السياحة تعلق رحلات "أردننا جنة" لثلاثة أيام

أخبار متعلقة
3wpCt68jfNeraA3sdGZMICLXq9Cm7i3JBBenSBIq

تضامن : تضاعف نسبة الجرائم الالكترونية ستة اضعاف .. وهذه ابرزها

إرادة ملكية

صدور إرادة ملكية سامية

8202342157559374744140

الأعلى لذوي الإعاقة: البطاقات التعريفية بديل التقرير الطبي قريبا

Lf9PHSUnycaw8errHqMoHaZ145sQVD9eQsXSAIKm

صدور إرادات ملكية سامية

111

تعليمات لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة بالتأمين الصحي المدني

5555555555

إرادات ملكية بترفيع 15 قاضٍ - أسماء