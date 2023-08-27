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الأحد، 27-08-2023 08:44 م

الامن العام : قانون السير الجديد سيطبق اعتبارا من صباح هذا اليوم

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الوكيل الاخباري - قال مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب العميد رامي الدباس، الأحد، إن منهاجا للسلامة والتوعية المرورية يدرس الآن في 4 جامعات رسمية والعمل جار على نشره في باقي الجامعات.

وقال ، إن قانون السير الجديد سيطبق اعتبارا من صباح الثلاثاء 12 أيلول، أي بعد 3 أسابيع، ورأى أن العملية المرورية هي عملية مرنة ومتطورة ومتغيرة لذلك لا بد من مواكبة التطورات في ظل زيادة عدد المركبات بشكل كبير جدا.

وتحدث عن الانتهاء من تدريب وتأهيل مرتبات مديرية الأمن العام بشأن القانون، وأشار لوجود المعهد المروري الأردني وهو معهد متخصص يحتوي على الخبرات من مهندسي وخبراء في المجال المروري عملوا على إعادة تدريب وتأهيل المرتبات المرورية من إدارة السير والدوريات الخارجية، وفق الدباس.

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