تخريج الفوج الأوّل من أكاديميّة الطاقة الألمانيّة في الأردن

الوكيل الاخباري - احتفلت أكاديميّة الطاقة الألمانيّة في الأردن (GEA) أخيرا، بتخريج الفوج الأوّل لـ 39 من طلبتها في جامعة الحسين التقنيّة، برعاية وزير الطاقة والثروة المعدنيّة صالح الخرابشة، ومشاركة ممثّل سفارة جمهوريّة ألمانيا الاتحاديّة في الأردن، كريستين كنوبفر، وشركاء الأكاديميّة من مختلف القطاعات الخاصّة والعامّة في قطاع الطاقة.



وشهد الحفل تكريم الطلبة لاجتيازهم بنجاح التدريبات متوسّطة المدى في كفاءة الطاقة، وتركيب الطاقة الشمسيّة الكهروضوئيّة، واجتياز امتحان الغرفة الألمانيّة العربيّة للصناعة والتجارة، بالإضافة إلى تكريم خمسة خرّيجين من ضمنهم كمدرّبين معتمدين.

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