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الخميس، 22-12-2022 10:18 م

مكافحة المخدرات تنشر إحصائيات القضايا التي تعاملت معها هذا الأسبوع

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ،مستمرون وبقوة في عملياتهم النوعية لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، وبتوجيهات مشددة من القيادات الأمنية .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال هذا الأسبوع ومن تاريخ 15/12/2022 ولغاية 21/12/2022 تم التعامل مع 115 قضية للاتجار وترويج المواد المخدرة ، أُلقي القبض خلالها على 191 شخصاً من تجار ومروجي تلك المواد ومنهم اشخاص مصنفون بالخطرين ، وجرت إحالتهم جميعاً لمدعي عام محكمة أمن الدولة .

ضبط خلال تلك القضايا 12 كغم من مادة الحشيش المخدرة، و 242000 الف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و 500 حبة من الحبوب المخدرة ، و 1,300 كيلو غرام (كيلو و300 غرام ) من مادة الكوكايين المخدرة القاتلة ، و200 غرام من مادة الكريستال المخدرة ومجموعة أشتال من مادة الماريجوانا ومجموعة من الأسلحة النارية. 

وعلى الصعيد العلاجي بلغت عدد الادخالات لمركز علاج المدمنين التابع لادارة مكافحة المخدرات هذا الاسبوع 13 حالة ما بين دخول ومراجع .

وفي ذات السياق نفذت ادارة مكافحة المخدرات من خلال المحور التوعوي 49 نشاطاً توعوياً لهذا الاسبوع تضمن عدداً من المحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات والشركاء ذات العلاقة . 

وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة وفي كافة مناطق المملكة بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار ، وتسخر لذلك كافة الامكانيات.

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