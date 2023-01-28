تخريج المشاركات في برنامج تدريب وتأهيل المرأة

الوكيل الإخباري - أقامت جمعية تدريب وتأهيل المرأة الأردنية الخيرية، اليوم السبت، حفل تخريج المشاركات في برامجها التدريبية للخياطة وصيانة الأجهزة الخلوية والتجميل والمطبخ الإنتاجي.

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وقالت رئيسة الجمعية منيفة الجازي، إن تخريج هذه الدورة التي تضم 60 مشاركة، يأتي ضمن جهود الجمعية الرامية إلى تمكين سيدات المجتمع المحلي بمهن تمكنهن من إيجاد فرص عمل مناسبة.



وأشارت إلى حرص الجمعية منذ تأسيسها عام 1995، وبالشراكة مع مؤسسات وطنية ومنظمات مجتمع مدني، على تطوير برامج ومشاريع تلبي احتياجات المرأة والشباب في مختلف المناطق ومتطلبات سوق العمل.