الإحصاءات تبدأ بتنفيذ مسح السكان والصحة الأسرية

الوكيل الإخباري - بدأت دائرة الإحصاءات العامة، اعتبارا من اليوم الاثنين، تنفيذ مسح السكان والصحة الأسرية، بهدف توفير بيانات هامة حول القطاع الصحي، حيث دعت الدائرة المواطنين التعاون التام مع باحثي الدائرة بعد التأكد من الهوية الإحصائية لهم قبل الإدلاء بأي معلومة.

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وأكدت الدائرة في بيان، أنه "سيتم قياس الوزن والطول للسيدات في الفئة العمرية من 15-49 سنة والأطفال الذين أعمارهم أقل من 5 سنوات والمشمولين في عينة مسح السكان والصحة الأسرية 2023".



وأضافت أن الباحثة ستعمل على فحص فقر الدم (الأنيميا) لجميع السيدات في الفئة العمرية من 15-49 سنة، إضافة إلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات لتوفير مؤشرات صحية حول فقر الدم.



وأكدت الدائرة على "سرية البيانات المدلى بها" من قبل المواطن، مضيفة أن التعاون مع الباحثين "سبب رئيسي في إنجاح مسح السكان والصحة الأسرية 2023 بعد التأكد من الهوية الإحصائية".