تخريج المشاركين في برنامج التخطيط الاستراتيجي للقيادات الحكومية

الوكيل الاخباري - احتفلت كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الثلاثاء، بتخريج المشاركين في برنامج التخطيط الاستراتيجي للقيادات الحكومية الوسطى، والذي نظمته الكلية ضمن البرامج الأكاديمية الموازية التي تُعقد في رحابها سنوياً لعدد من قطاعات الدولة، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة.



وهدف البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام إلى معرفة منهجية التخطيط الاستراتيجي الوطني، وتصميم السياسة الوطنية وبناء الاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى التعرف على عناصر قوة الدولة الشاملة، وتطبيقات الاستراتيجية التخصصية، والذي يستهدف فئة الموظفين في موقع رئيس قسم ورئيس فرع في الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات المستقلة.

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