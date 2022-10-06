الخميس 06-10-2022
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الخميس، 06-10-2022 08:08 م

رئيس الأركان يلتقي وزير الدفاع النيوزلندي وسفير بروناي ووفدا عسكريا أميركيا

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي وزير الدفاع النيوزلندي بيني هيناري، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، كما عزفت الموسيقى النشيد الوطني النيوزلندي والسلام الملكي الأردني.

كما استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة سفير بروناي لدى المملكة، وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيفين العلاقات العسكرية الأردنية المشتركة بين البلدين الصديقين والمملكة، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك وتبادل الخبرات والتمارين العسكرية وتوظيف هذه الخبرات والإمكانات المتبادلة في المجالات العملياتية والتدريبية والتقنية.

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