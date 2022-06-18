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السبت، 18-06-2022 02:00 م

تخريج دورة المتطلبات العامة للمختبرات الطبية

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الوكيل الإخباري- وزعت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير، اليوم السبت، شهادات على كوكبة من مرتبات الخدمات الطبية الملكية/ القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي- ممن اجتازوا البرنامج التدريبي الذي عقدته المؤسسة بعنوان "المتطلبات العامة للمختبرات الطبية".

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وأشادت الزهير، بالسمعة الطيبة التي تتمتع بها الخدمات الطبية الملكية وبكونها بيتا للخبرات والإنجازات الوطنية والإقليمية والدولية التي يفخر بها الأردنيون.


وأشارت إلى التعاون القائم والمستمر بين مؤسسة المواصفات والمقاييس والقوات المسلحة الأردنية على جميع الأصعدة والذي تتوج أخيرا، بتوقيع اتفاقية تعاون بين المختبرات العسكرية والمؤسسة حول تبادل الخبرات والتنسيق المستمر في القضايا الفنية ذات العلاقة.


وبينت حرص مؤسسة المواصفات والمقاييس على الاستفادة من خبرات العاملين القوات المسلحة الأردنية، من خلال وجود ممثلين في اللجان الفنية المشكلة من قبل الطرفين بشكل متبادل.


وشكرت الخدمات الطبية الملكية على ثقتهم في مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤكدة أن المؤسسة على استعداد لتقديم المزيد من الدورات التدريبية التي تسهم في تطبيق أفضل المعايير الدولية في مختبراتهم ومواكبة العاملين فيها لأحدث التطورات العالمية.


وأضافت أن المؤسسة تحرص دائما على مد جسور التعاون مع القوات المسلحة التي تشهد تطورات علمية في شتى المجالات، منها الخدمات الطبية الملكية.

 

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