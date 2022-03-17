الخميس 17-03-2022
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تخريج مشاركات ببرنامج الرعاية الوالدية في الشيخ حسين

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الخميس، 17-03-2022 06:29 م

تخريج مشاركات ببرنامج الرعاية الوالدية في الشيخ حسين

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الوكيل الاخباري - احتفل في مقر مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية في الشيخ حسين، اليوم الخميس، بتخريج 15 سيدة من المشاركات في برنامج الجلسات التوعوية عن الرعاية الوالدية، ضمن مشروع "مكاني"، الممول من منظمة "اليونيسف".

وقالت مديرة المركز، فائدة العوامرة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن البرنامج الذي أشرفت عليه مديرية التنمية الاجتماعية في لواء الأغوار الشمالية، تخلله عقد 13 جلسة، استهدفت أمهات الأطفال حتى عمر 9 سنوات، واشتمل على محاضرات بمشاركة مختصات في شؤون رعاية الأسرة . 

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