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الثلاثاء، 01-03-2022 08:52 م

الخلايلة : وزارة الأوقاف مسؤولة عن توفير الرعاية للمساجد

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الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن وزارة الأوقاف مسؤولة عن توفير الرعاية الكاملة لمساجد المملكة وتوفير الأئمة والوعاظ المؤهلين لها .

جاء ذلك خلال رعايته اليوم الثلاثاء، احتفال مديرية أوقاف الزرقاء بذكرى الإسراء و المعراج وحفل تخريج الفوج الثاني من حافظات كتاب الله في مسجد ثابت بن قيس .

وأضاف الخلايلة أن الأمة الإسلامية فيها خير وبركة وتحافظ على كتاب الله عز وجل وترعى القرآن الكريم، حيث تكفل الله عز وجل بحفظه، وهذا يستلزم حفظ من يحفظه ومن يتعلمه من وعاظ وحفظة للقرآن .

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