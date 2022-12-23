الجمعة 23-12-2022
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الجمعة، 23-12-2022 10:56 ص

تخصيص 200 ألف دينار لمشاريع صيانة وترميم آثار في جرش

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الوكيل الاخباري- خصص مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، 200 ألف دينار لمشاريع صيانة وترميم آثار تشرف عليها دائرة الآثار العامة في محافظة جرش.

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وقال مدير آثار جرش محمد الشلبي، إنّ المبلغ المخصص لمديرية آثار جرش سيتم من خلاله إعادة تأهيل وصيانة وترميم الموقع الأثري وعدة معالم أثرية.

وأضاف أن مديرية الآثار أنهت كافة المشاريع العام الحالي والتي كانت تشمل صيانة وترميم الموقع الأثري ومواقع أخرى داخل المحافظة وطرح عطاء تأهيل المتحف التابع لمديرية آثار جرش.

وتشمل أيضا، طرح تركيب طاقة شمسية لمركز جرش الإقليمي، متوقعا بأن تتسلم المديرية المركز في الربع الأول من العام المقبل، بعد أن تسلمته بشكل جزئي.

وأنهت مديرية آثار جرش مشاريع صيانة وترميم الأرضيات الفسيفسائية وقنوات تصريف المياه وبناء جدران استنادية وإزالة الأعشاب الجافة داخل الموقع الأثري، وفق الشلبي.

 




 

 


 

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