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الأربعاء، 14-12-2022 06:30 م

افتتاح معرض التدوير البيئي الأول في جرش

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الوكيل الاخباري - افتتح مدير مكتب حماية البيئة لمحافظة جرش مدحت العناقرة، اليوم الأربعاء، معرض التدوير البيئي الأول في جرش، والذي أقيم بالتعاون بين الجمعية الخضراء لحماية الطبيعة والبيئة ومديرية التربية والتعليم للمحافظة.

وأكد العناقرة أهمية العمل الجاد لحماية البيئة والمصادر الطبيعية من التغييرات الناتجة من التلوث وتدهور التنوع الحيوي، وضرورة تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لحماية الطبيعة.

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