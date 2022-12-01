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الخميس، 01-12-2022 10:58 ص

منح تراخيص لتشغيل 6 حافلات على خطوط نقل عام في جرش

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الوكيل الإخباري - منحت هيئة تنظيم قطاع النقل البري، تراخيص لـ 4 جمعيات في محافظة جرش، لتشغيل 6 حافلات نقل عام متوسطة الحجم على خطوط داخلية، وفق ما أكد مدير مكتب الهيئة بمحافظة جرش محمد العلاونة.

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وقال العلاونة، لـ "المملكة" الخميس، إن الهدف من منح جمعيات تراخيص لتشغيل وسائط نقل عام على خطوط نقل داخل المحافظة هو التسهيل على المواطنين، موضحا أن الخطوط التي تم منح تشغيل وسائط النقل عليها "غير مخدومة بوسائط نقل".


وأضاف بأن الخطوط التي حصلت على موافقة لتشغيل خطوط نقل عمومي عليها هي الراية مرصع جسر سلحوب البقعة بنحو حافلتين، إضافة إلى حافلتين لخط مرصع البقعة، وحافلة لخط خشيبة الهونة الفوارة برما، وحافلة لخط خشيبة فروان ساكب.


هيئة تنظيم قطاع النقل البري بدأت منذ مطلع العام الحالي بإعداد المرحلة النهائية من المخطط الشمولي لقطاع النقل العام في محافظة جرش، بإعادة هيكلة خطوط النقل العام داخل المحافظة، وفق العلاونة.


 




 

 


 

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